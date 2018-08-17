Нурсултан Назарбаев посетил одно из самых крупных предприятий сельскохозяйственного кластера ТОО «Тайынша Май»

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане в ходе посещения одного из самых крупных предприятий сельскохозяйственного кластера ТОО «Тайынша Май» Нурсултан Назарбаев осмотрел цеха предприятия и ознакомился с технологическим процессом переработки масличных культур и производства рафинированного масла, сообщает пресс-служба Акорды.

«Ваши инвестиции впервые привлекаются в перерабатывающее производство, и это является важным вкладом в аграрный комплекс Казахстана. Вся производимая здесь продукция идет на внешний рынок, что способствует увеличению объемов экспорта страны, созданию рабочих мест и получению прибыли. Все это очень важно», - сказал президент страны.

После завершения осмотра предприятия аким области Кумар Аксакалов доложил об итогах социально-экономического развития СКО за первое полугодие текущего года.

Назарбаев отметил, что Северо-Казахстанская область, сельскохозяйственные угодья которой имеют самое высокое качество почвы в стране, традиционно специализируется в аграрной сфере, и подчеркнул, что четверть производства казахстанского зерна приходится на этот регион.

«Потенциал сельского хозяйства здесь используется еще не на должном уровне. При этом земледельцы области, безусловно, являются специалистами высокого уровня в земледелии и производстве зерна. Вместе с тем, нужно заниматься развитием отрасли животноводства», - заключил глава государства.

Кроме того, руководитель региона проинформировал о ходе подготовке к проведению XV межрегионального казахстанско-российского форума.

Президент Казахстана дал ряд поручений по расширению аграрного потенциала области путем внедрения научных достижений и цифровизации в сельское хозяйство, а также по активизации приграничного сотрудничества, дальнейшему развитию промышленного производства и туристической отрасли, повышению инвестиционной и деловой привлекательности региона.

«Пять социальных инициатив» должны способствовать решению этих вопросов. Необходимо обеспечить их качественную реализацию на местах», - сказал Назарбаев.

ТОО «Тайынша Май» является одним из самых крупных предприятий сельскохозяйственного кластера региона. Завод оснащен современным оборудованием европейского производства и способен перерабатывать до 1000 тонн сырья в сутки. На предприятии работает 46 человек.