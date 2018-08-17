Рахмон назвал Мирзиёева «братом» и подарил книги таджикских и узбекских писателей

CA-NEWS (UZ) - Президенты Таджикистана Эмомали Рахмоном по итогам переговоров на высшем уровне в Ташкенте назвал своего узбекского коллегу Шавкат Мирзиёев «братом» и подарил книги классиков таджикской и узбекской литературы. Об этом в пятницу, 17 августа сообщает пресс-служба таджикского лидера.

«Я пригласил моего дорогого брата, президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева посетить Таджикистан с визитом в любое удобное для него время. Ещё раз благодарю Вас, уважаемый Шавкат Миромонович, и братский народ Узбекистана за исключительно тёплый приём и традиционное узбекское гостеприимство», - заявил Рахмон.

«В завершении своего выступления хотел бы продолжить хорошее духовно-культурное начинание моего брата. Как говорится в народе, одна хорошая книга лучше всякого сокровища. Поэтому я хочу Вам подарить литературные жемчужины классиков таджикской и узбекской литературы, а также современных прозаиков и поэтов. Это сборники под названиями «Гулбоғи ошноӣ», «Рудакӣ», «Армуғони дӯстӣ», а также сборник произведений Алишера Навои - «Чашмаи хирад», - отметил он.

«Думаю, что эти книги понравятся Вам и вызовут большой интерес», - сказал президент Таджикистана.

«Мы постоянно следим за успехами и достижениями Узбекистана, искренне восхищаемся ими, испытываем гордость за братский узбекский народ. Мы и дальше будем поощрять тесный доверительный межгосударственный диалог на всех уровнях и в различных форматах», - заключил Эмомали Рахмон.