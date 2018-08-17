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  17 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе скончался глава таджикского филиала МТРК «Мир»

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе утром 17 августа на 44 году жизни скончался директор национального филиала межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Таджикистане Кудрат Афарди, сообщает «Азия-Плю с». Причины смерти пока не сообщаются.

Кудрат Афарди на протяжении последнего десятилетия возглавлял таджикский филиал МТРК «Мир».

Он был сыном известного писателя, журналиста, председателя гостелерадио Таджикистана Сайфа Рахимзода Афарди, который был убит 20 мая 2000 года у подъезда собственного дома: он был расстрелян тремя выстрелами в упор неизвестными.

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