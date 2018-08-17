В Андижане устроили самосуд над женщиной, раздев ее прилюдно

CA-NEWS (UZ) - В Андижане местные жители устроили самосуд над женщиной, видео опубликовано на канале YouTube «Новости Узбекистана».

На видео женщина, пытаясь убежать от преследователей, падает в канал. Однако женщины и парни стягивают с нее одежду. В нижнем белье она плывет по каналу.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Управления внутренних дел Андижанской области, граждане пытались задержать женщину, уличенную в краже, для передачи сотрудникам органов внутренних дел.

По данным УВД, случай произошел 14 августа в 11:00 по местному времени. Ранее судимая за воровство гражданка А.А. на рынке в Шахрихане украла 492 тысяч сумов ($63) из сумок нескольких граждан — 192 тысяч сумов ($24) у торговца И.Н., 270 тысяч сумов ($34) у гражданки С.Г., 30 тысяч ($3) и мобильный телефон у продавца С.М.

Подозреваемая была задержана, когда пыталась скрыться с места происшествия. Потерпевшие И.Н. и свидетель Г.Р. удерживали женщину, чтобы сдать ее сотрудникам органов внутренних дел. В результате А.А. прыгнула в канал Шахрихансай.

Инспектор профилактики спас женщину и доставил ее в участок. На ней не обнаружено признаков применения силы, отметили в пресс-службе УВД.

По данному факту районное управлении внутренних дел 14 августа возбудило уголовное дело в отношении А. А. по пункту «а» части 3 статьи 169 Уголовного кодекса Узбекистана (кража, совершенная повторно или опасным рецидивистом). В ее отношении применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Некоторые люди позволяют себе такие действия из-за своего узкого мировоззрения и невежества. Происходят вещи, которые невозможно переварить. Общество, каким бы оно ни было, должно функционировать в рамках законов и порядка. Правосудие должно осуществляться только через суд», - прокомментировал инцидент депутат Учтепинского районного кенгаша народных депутатов Ташкента Нуриддин Зайнитдинов на своей странице в Facebook.