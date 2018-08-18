В Самарканде полиция второй месяц учится разгонять протестующих

CA-NEWS (UZ) - Канал "Настоящее Время" опубликовал кадры того, как узбекские силовики тренируются разгонять акции протеста. Учения на эту тему с июня проходят в Самарканде, третьем по величине городе Узбекистана. В этот раз в них принимают участие "имамы", которые убеждают разойтись собравшихся на площади протестующих.