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  18 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарканде полиция второй месяц учится разгонять протестующих

CA-NEWS (UZ) - Канал "Настоящее Время" опубликовал кадры того, как узбекские силовики тренируются разгонять акции протеста. Учения на эту тему с июня проходят в Самарканде, третьем по величине городе Узбекистана. В этот раз в них принимают участие "имамы", которые убеждают разойтись собравшихся на площади протестующих.

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