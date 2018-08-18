Украина и Казахстан подпишут договор об экстрадиции
CA-NEWS (KZ) - Президент Украины Петр Порошенко уполномочил министра юстиции Павла Петренко на подписание договоров между Украиной и Республикой Казахстан об экстрадиции и правовой помощи по уголовным делам.
Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства.
«Уполномочить министра юстиции Украины Петренко Павла Дмитриевича на подписание Договора между Украиной и Республикой Казахстан об экстрадиции», - говорится в распоряжении президента.
В то же время распоряжением президент Украины уполномочил Петренко на подписание договора между Украиной и Республикой Казахстан о правовой помощи в уголовных делах.
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