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  18 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане запретят импорт российского бензина на три месяца

CA-NEWS (KZ) - С 25 августа будет ограничен на три месяца импорт бензина из России в Казахстан. Соответствующий приказ министерства энергетики 17 августа опубликовала газета «Казахстанская правда».

Согласно документу, запрет распространяется на 92-й и 98-й бензины, перевозимые железнодорожным транспортом. В министерстве энергетики Казахстана запрет связывают с профицитом бензина, производимого НПЗ Казахстана.

О запрете импорта российского бензина на официальном уровне в Казахстане стали говорить в мае. Однако этот вопрос постоянно откладывался. 7 августа заместитель министра энергетики республики Болат Акчулаков заявил, что запрет вступит в силу в августе.

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