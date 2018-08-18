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  18 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Бывший президент Уругвая отказался от сенатской пенсии

CA-NEWS (CA) - Бывший президент Уругвая Хосе Мухика, известный своим скромным образом жизни, отказался от пенсии сенатора, сообщает BBC News.

Мухике сейчас 83 года. Он был президентом Уругвая с 2010 по 2015 годы, а потом был избран в сенат страны. С 14 августа он покинул пост сенатора и вышел на пенсию. Срок его полномочий истекал в 2020 году, но Мухика пояснил, что он «устал после долгого пути».

Как отмечает BBC, Мухика отказался жить в президентском дворце, когда занимал высшую государственную должность. В то же время он отдавал большую часть своей президентской зарплаты на благотворительность. На момент, когда он занял должность президента, у него в собственности был только автомобиль Volkswagen Beetle 1987 года.

Хосе Мухика был членом леворадикальной вооруженной группы повстанцев Тупамарос в 1960-х и 1970-х годах и около 14 лет провел в военных тюрьмах.​ В 2013 году он подписал закон о создании регулируемого легального рынка марихуаны в стране.

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