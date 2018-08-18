Кыргызстан и Казахстан переформатируют работу ККП на совместной границе

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев 17 августа в рамках рабочего визита в Казахстан провел двухстороннюю встречу со своим коллегой Бакытжаном Сагинтаевым.

Он подчеркнул, что укрепление стратегических отношений с Казахстаном является одним из приоритетных направлений во внешней политике Кыргызстана, сообщили казахстанские СМИ.

«Хотел бы отметить, что в кыргызско-казахстанских взаимоотношениях сформировался активный политический диалог. В декабре прошлого года в ходе официального визита президента КР Сооронбая Жээнбекова в РК были определены основные векторы кыргызско-казахстанских отношений», — сказал он.

Бакытжан Сагинтаев в свою очередь отметил, что открытие улицы Чингиза Айтматова, которое состоялось днем ранее, символизирует укрепление дружбы двух народов.

«Мы братские страны. Кыргызско-казахстанские отношения должны быть образцом многовекового крепкого союза. Переформатирование работы наших контрольно-пропускных пунктов станет еще одним знаком открытости двух стран», — сказал он.

Бакытжан Сагинтаев отметил, что двум странам следует использовать имеющееся преимущества, в числе которых общие границы и налаженная инфраструктура, для развития двусторонней торговли.

«Мы имеем неплохие показатели по исполнению пунктов дорожной карты по вопросам двустороннего экономического сотрудничества. Хотел бы подчеркнуть, что ее реализация является приоритетным вопросом сотрудничества между нашими странами», — сказал он.