ВБ и Узбекистан сотрудничают в области защиты культурного наследия и развития туризма

CA-NEWS (UZ) - В Бухаре 17 августа завершился пятидневный семинар по вопросам сохранения культурного наследия и устойчивого туризма в Узбекистане, организованный Государственным комитетом по развитию туризма и Всемирным банком.

В Узбекистане насчитывается более 20 исторических городов (4 города включены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО) и свыше 7600 объектов культурного наследия. Древние памятники архитектуры, богатая история и культура страны ежегодно привлекают сотни тысяч иностранных туристов. Их число увеличивается в свете активной политики правительства, направленной на большую открытость страны и развитие её туристической отрасли.

Вместе с тем, Узбекистан подвержен стихийным бедствиям, включая землетрясения, наводнения и сели. В частности, по оценкам ВБ, только ежегодный экономический ущерб от землетрясений в стране составляет до $2 млрд.

ВБ и правительство Узбекистана осуществляют сотрудничество в области снижения рисков стихийных бедствий и развития туризма в стране. Одной из недавних совместных инициатив в этой сфере стал семинар, проходивший в г. Бухаре с 13 по 17 августа с. г. Цель мероприятия - оказание содействия правительству во внедрении концепции управления стихийными бедствиями в систему охраны объектов культурного наследия и в развитии устойчивого туризма.

В семинаре приняли участие представители министерств культуры, строительства, чрезвычайных ситуаций, Академии наук, хокимиятов, Торгово-промышленной палаты, Фонда «Хунарманд». В качестве тренеров выступили эксперты Всемирного банка, Университета Ритсумейкан (Япония) и Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС).

Участники семинара обсудили вопросы управления рисками стихийных бедствий с целью сохранения культурного наследия, местный и зарубежный опыт управления объектами культурного наследия, роль центральных и местных органов власти в данной сфере, привлечения частного сектора к сохранению объектов культурного наследия и развитию устойчивого туризма.

Участники семинара также посетили архитектурно-исторические памятники г. Бухары, где провели практические занятия по эффективному управлению культурными объектами, а также взаимодействию с частным сектором и местными жителями с целью их сохранения.

При содействии иностранных экспертов участники семинара разработали проекты документов, которые могут быть использованы правительством Узбекистана для подготовки «Руководящих принципов обеспечения устойчивости объектов культурного наследия и туризма», охватывающие ключевые аспекты сохранения культурного наследия, устойчивого туризма, снижения рисков стихийных бедствий и ликвидации их последствий.