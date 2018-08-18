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  18 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президенты Таджикистана и Узбекистана посмотрели концерт «Вечер дружбы»

CA-NEWS (UZ) - 17 августа в рамках государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан главы двух государств – Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев во Дворце международных форумов «Узбекистан» приняли участие и выступили с речами на культурном мероприятии деятелей искусств Таджикистана и Узбекистана под названием «Вечер дружбы».

Как сообщает пресс-служба главы таджикского государства, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приветствовал гостя и делегацию Таджикистана по случаю прибытия в Узбекистан, и расценил их визит как важный шаг на пути укрепления, расширения и углубления отношений добрососедства.

В ходе своего выступления президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил радость от теплой, искренней, дружественной и братской встречи президента Республики Узбекистан и узбекского народа и поблагодарил за проявленное уважение.

В своих выступлениях главы государств высказались о продолжении добрых традиций отношений дружбы, братства, соседства, родства и развитии и расширении всестороннего сотрудничества на благо народов обеих стран, и состоявшийся концерт мастеров искусств Таджикистана и Узбекистана под названием «Вечер дружбы» расценили как лучший пример культурного сотрудничества.

Торжественный концерт «Вечер дружбы» был грандиозным и запоминающимся своей содержательной и красочной программой, воспевающей дружбу народов Таджикистана и Узбекистана.

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