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  18 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президенты посетили выставку «Произведено в Таджикистане» и предприятие «Артель»

CA-NEWS (TJ) - Президенты Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев посетили накануне в Ташкенте выставку национальных товаров и продукции Таджикистана под названием «Произведено в Таджикистане».

Как сообщает пресс-служба президента РТ, на месте главы государств и ознакомились с образцами достижений производственных предприятий и компаний Таджикистана, которые в настоящее время занимают все большую активную позицию на рынках региона.

На выставке приняли участие и продемонстрировали производственную продукцию более 60 крупных промышленных предприятий Республики Таджикистан, такие, как компания «Талко Групп», ООО «Гаюр цемент» и ООО «Мохир цемент», компания «Фароз», ЗАО «Шири Душанбе», ГУП «Ангишт» и «Намаки Ашт ва Ходжмумин», ООО «Колинхои Кайроккум», «Амири», «Маколли», ЗАО «Оби зулол», а также другие крупные отечественные предприятия сфер металлургии, пищевой промышленности, машиностроения, оборонной и химической, угольной и легкой промышленности.

Представители более 50 отечественных предприятий и компаний также выставили на показ импортозамещающие и нацеленные на экспорт товары и продукцию – текстильные изделия, прохладительные напитки, автозапчасти, продукты питания, сухофрукты, напитки, хлеб и хлебные изделия, кондитерские изделия, а также кожные изделия, строительные материалы, алюминий, пластику, ткани, одежду, обувь, ювелирные изделия, адрас и атлас, двери и окна, столы и стулья, кровати для больниц, шкафы, металлические трубы, низковольтные и высоковольтные кабели, образцы ручных ремесел женщин и девушек и другие товары и изделия.

Также в этот день Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев посетили предприятие по производству бытовой техники и электроники «Артель», и ознакомились с деятельностью предприятия. Производственная мощность составляет более 5 миллионов штук бытовой техники и 10 миллионов штук энергосберегающих электрических ламп. В целом здесь производится 500 наименований продукции.

Произведенная продукция экспортируется на внутренние рынки, а также в ряд стран – Таджикистан, Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и другие государства.

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