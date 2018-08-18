Казахстан намерен ратифицировать Конвенцию о статусе Каспийского моря

CA-NEWS (KZ) - Казахстан намерен ратифицировать Конвенцию о статусе Каспийского моря в ближайшее время. Министерство иностранных дел незамедлительно приступит к выполнению внутригосударственных процедур. Об этом, как передают казахстанские СМИ, в СЦК заявила посол по особым поручениям МИДа Зульфия Аманжолова.

"Уже после того, как Правительство направит в Парламент, это уже право Парламента рассматривать. И определены у нас сроки, процедуры. Но я не думаю, что решение этого вопроса будет затягиваться. Нет смысла. Мы так долго к этому шли. По мнению спикеров, казахстанский сектор Каспия считается наиболее привлекательным для инвестиций в сферу недропользования. Тем не менее, важно приостановить хаотичное использование биологических ресурсов водоема. Сохранить и защитить редких животных, которые находятся под охраной", - отметила Аманжолова.

"Сотрудничество с Прикаспийскими государствами сегодня осуществляется по вопросам защиты биоресурсов на основе соглашения, которое подписано в Астрахани. В рамках данного соглашения сейчас работает межправительственная комиссия. В результате сегодня введен запрет на коммерческий вылов рыб на море. Наряду с введением моратория нужно усилить совместную борьбу с браконьерством. У Казахстана теперь есть возможность прокладывать подводные кабели и магистральные трубопроводы по дну Каспийского моря по согласованию с другими странами. Это открывает дополнительные перспективы для диверсификации путей доставки углеводородов на мировые рынки. Конвенция так же дает импульс развитию морской транспортной логистики и инфраструктуры. А также позволит укрепить безопасность прикаспийских государств", - подчеркнул Кадырбек Искалиев, и. о. руководителя управления Комитета МСХ РК.