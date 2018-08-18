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  18 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане воспитательница избивала трехлетнего ребенка

CA-NEWS (KZ) - Воспитателя детсада №20 города Аксу Павлодарской области Казахстана обвинили в рукоприкладстве в ходе ссоры двух 3-летних малышей в группе.

Как отметила в своей жалобе мать пострадавшего ребенка, воспитатель детского сада №20 города Аксу 25-летняя А. Тилекбердиева таким образом решила небольшой конфликт, который возник из-за игрушки между двумя мальчиками, один из которых - её сын, сообщает «Казинформ».

Мать ребёнка Татьяна Мукушева узнала об этом от самой воспитательницы, которая сказала, что ее сын не даёт покоя другим детям и укусил двух мальчишек. По словам Мукушевой, по камерам видеонаблюдения стало ясно, что воспитатель защищала своего сына от всех нападок со стороны других детей, в том числе от сына Мукушевой. Но, когда сам её сын бил других детей, педагог закрывала на это глаза.

«Шесть раз она ударила его и подстрекала к этому своего сына. Она защищала своего ребёнка, а заступиться за моего сына в этот момент было просто некому, и всё это - только за один день», - возмутилась Т. Мукушева.

В детском саду этот факт жалобы подтвердили. Там отметили, что воспитатель отстранена от работы с детьми, и её перевели в прачечную этого учреждения. Тем не менее, в отделе образования об этом узнали не от директора детсада, а от полиции.

«Директору детского сада уже сделали замечание, и после всего разбирательства будут приняты дополнительные меры дисциплинарного характера, - сказала методист отдела образования Аксу Зара Абдрахманова. - Что касается воспитателя, то в сентябре она уходит в декретный отпуск, потому что находится в положении. Уволить сразу её мы не можем, поэтому ждём решения суда».

З. Абдрахманова сказала, что в случае, если воспитателя признают виновной, работать с детьми в объектах образования она уже не сможет.

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