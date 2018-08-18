Президент Туркменистана встретился с американскими бизнесменами на яхте

CA-NEWS (TM) - 16 августа президент Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с главой Туркмено–американского делового совета Эриком Стюартом и президентом компаний OSI Systems и S2 Global Джонатаном Флемингом на яхте в «Авазе», сообщает госинформагентство ТДХ.

По данным издания, представитель американских компаний выразил заинтересованность «в укреплении позиций на перспективном туркменском рынке».

Отметим, что компании специализируются на системах контроля за провозимыми грузами. Оборудование (металлодетекторы, рентгеновские сканеры и пр.) используется для обнаружения оружия, взрывчатых веществ, наркотиков и других нелегальных грузов на таможенных постах, аэропортах и различных мероприятиях, где действуют повышенные требования к безопасности.

Какие именно решения предлагались главе Туркменистана не уточняется.