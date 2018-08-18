Узбекистан в сентябре начнет переход на 9-значные телефонные номера.

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан перейдет с семизначного на девятизначный формат телефонных номеров, — об этом сообщает компании «Узбектелеком». Отмечается, что переход осуществится с 10 по 30 сентября.

В компании отметили, что данное решение принято для упрощения процесса набора междугородних номеров. Ниже приводим несколько примеров, о том, как это будет выглядеть:

Городской телефонный номер в Ташкенте: старый номер 224XXXX / новый номер: 71224XXXX.

UMS: старый номер 726XXXX — новый 97726XXXX.

Ucell: старый номер 391XXXX — новый 93391XXXX.

Uzmobile: старый номер 899XXXX — новый 99899XXXX

Напомним, в Узбекистане на сегодняшний день осуществляют деятельность пять операторов мобильной связи: ООО Unitel (оказывает услуги под торговой маркой «Билайн», стандарт GSM), ИП ООО COSCOM (оказывает услуги под торговой маркой UCELL, стандарт GSM), UMS (Universal Mobile Systems, стандарт GSM), ИП OOO «RWC» (Торговая марка Perfectum, стандарт CDMA) и филиал UZMOBILE АК «Узбектелеком» (Национальный оператор мобильной связи Узбекистана, стандарты: GSM и CDMA).

Количество абонентов мобильной связи в Узбекистане на начало 2018 года достигло 22 млн. 800 тысяч.