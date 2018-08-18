Рахмон получил орден от Мирзиёева «Эл-юрт хурмати»

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил главу Таджикистана Эмомали Рахмона орденом «Эл-юрт хурмати» — «Уважаемому народом и Родиной», сообщает пресс-служба лидера.

Церемония награждения прошла во Дворце форумов «Узбекистан», где состоялся концерт «Вечер дружбы» с участием узбекских и таджикских мастеров искусства.

"Благодаря вашей твердой политической воле вы решили вопросы, которые не решались в течение 27 лет", - отметил заслуги руководителя Узбекистана в ответной благодарственной речи Эмомали Рахмон.