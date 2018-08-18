В Ташкенте водитель сбил 25-летнюю мать с малолетними детьми

CA-NEWS (UZ) - В ташкенте на улице Бодомзор в Юнусабадском районе водитель Matiz — 58-летний Исмоил И. – сбил молодую женщину с годовалым сыном на руках и 2-летней дочерью, сообщает ГУВД Ташкента.

Как отмечает ведомство, совершив наезд, пожилой мужчина скрылся, даже не побеспокоившись о том, что случилось с детьми и их матерью, но вскоре был задержан.

В результате ДТП 25-летняя Мунира А. получила тяжкие телесные повреждения.