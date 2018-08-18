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  18 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Египта Ас-Сиси посетит Узбекистан в начале сентября

CA-NEWS (UZ) - Президент Египnf Абдул Фаттах Саид Хусейн Халил Ас-Сиси посетит Узбекистан 5 сентября этого года.

Как сообщает Kun.uz, дата встречи, и некоторая соответствующая информация, были подтверждены. В частности, ожидается, что узбекская и египетская стороны достигнут соглашения в сфере транспорта, туризма, сельского хозяйства, здравоохранения и торговли.

Министр инвестиций Египта Сахар Наср сказал, что страна стремится использовать новый инвестиционный климат и возможности пользования Суэцкий каналом. Министр транспорта Хишам Арифат отметил, что исходяиз того, что обе страны имеют схожую дорожнуюинфраструктуру, готовы предложить практические меры по модернизации железных дорог.

Узбекская сторона подписала документы об установлении дипломатических отношений с Египтом 1 мая 1992 года. В июле этого года делегация Египетской Арабской Республики посетила Ташкент.

В 1994 году в Ташкенте открылся Египетский центр науки и образования.

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