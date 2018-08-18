Coca-Cola празднует 20-летие работы в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Узбекско-американское СП «Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston, LTD» отметило 20-летие со дня запуска своего завода.

Завод, расположенный в Бектемирском районе столицы, на период открытия был самым крупным заводом компании Coca-Cola в Центральной Азии. Компанияведет активную деятельность в стране с 1993 года. Сегодня СП ООО «Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston, LTD» имеет три завода — в Ташкенте, Намангане и Ургенче.

В честь юбилейной даты компания провела пресс-тур для журналистов с участием руководства компании. В ходе беседы руководство компании рассказало о деятельности компании и том, как компания Coca-Cola стала одним из первых иностранных инвесторов, вложив значительные средства в экономику Узбекистана. Представителям СМИ рассказали о запуске новых производственных автоматизированных линий и мощностей, а также анонсировали новые виды продукции.

В настоящее время здесь работают 10 производственных линий, выпускается 9 наименований продукции. Производственная мощность завода составляет 503,2 млн. литров в год. Только в 2018 году в завод инвестировано более $2 млн. 180 тысяч. До конца текущего года планируется открыть ещё около ста новых рабочих мест, запустить еще 2 новые производственные линии, отметили в компании.

«Репутация компании Coca-Cola основана на доверии и уважении. Наши сотрудники и партнеры во всем мире знают, что одна из наших главных целей – заслужить доверие потребителя, обеспечивая соответствие требований по качеству и соблюдение закона, а также уважение к уникальным традициям и культурам стран, в которых мы работаем»- отметил генеральный директор компании Анвар Хаджиев.

В октябре текущего года компания Coca-Cola отметит 25-летие присутствия на рынке Узбекистана.



