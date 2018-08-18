Президент Таджикистана посетил мавзолей Ислама Каримова
- Узбекистан, политика
- 13:42, 18 августа 2018
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CA-NEWS (UZ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в сопровождении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил мемориальный комплекс Ислама Каримова в Самарканде.
Возложены цветы к могиле первого президента Узбекистана. Прочитаны суры из Корана, сообщила пресс-служба главы РУз.
Данный комплекс ежедневно посещают сотни наших соотечественников и зарубежных гостей. Среди них немало и таджикистанцев.
Напомним, что Эмомали Рахмон одним из первых прибыл в Ташкент после смерти первого президента Узбекистана и принимал участие и в церемонии погребения Ислама Каримова.
Гостю было рассказано о проведенной в комплексе созидательной работе.
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