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  18 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Таджикистана посетил мавзолей Ислама Каримова

CA-NEWS (UZ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в сопровождении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил мемориальный комплекс Ислама Каримова в Самарканде.

Возложены цветы к могиле первого президента Узбекистана. Прочитаны суры из Корана, сообщила пресс-служба главы РУз.

Данный комплекс ежедневно посещают сотни наших соотечественников и зарубежных гостей. Среди них немало и таджикистанцев.

Напомним, что Эмомали Рахмон одним из первых прибыл в Ташкент после смерти первого президента Узбекистана и принимал участие и в церемонии погребения Ислама Каримова.

Гостю было рассказано о проведенной в комплексе созидательной работе.

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