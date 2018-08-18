Президент Таджикистана посетил мавзолей Ислама Каримова

CA-NEWS (UZ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в сопровождении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил мемориальный комплекс Ислама Каримова в Самарканде.

Возложены цветы к могиле первого президента Узбекистана. Прочитаны суры из Корана, сообщила пресс-служба главы РУз.

Данный комплекс ежедневно посещают сотни наших соотечественников и зарубежных гостей. Среди них немало и таджикистанцев.

Напомним, что Эмомали Рахмон одним из первых прибыл в Ташкент после смерти первого президента Узбекистана и принимал участие и в церемонии погребения Ислама Каримова.

Гостю было рассказано о проведенной в комплексе созидательной работе.