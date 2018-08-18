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  18 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президенты Таджикистана и Узбекистана посетили обсерваторию Мирзо Улугбека в Самарканде

CA-NEWS (TJ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон 18 августа посетили музейный комплекс Мирзо Улугбека в Самарканде, сообщила пресс-служба главы РУз.

Комплекс организован рядом с обсерваторией, возведенной великим ученым. В 2010 году он был реконструирован по инициативе первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова.

Музей состоит из двух залов и шести разделов. Здесь выставлено более ста экспонатов, относящихся ко времени Мирзо Улугбека, книги, рукописи, оригинал квадранта. Также установлены макеты, на мониторах представлена дополнительная информация о Мирзо Улугбеке.

Эмомали Рахмон дал высокую оценку обсерватории. Отметил, что в средние века великие предки, опережая свое время, совершали прорывные научные открытия, которые и поныне восхищают людей.

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