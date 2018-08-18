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  18 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президенты Таджикистана и Узбекистана посетили мавзолей Амира Темура

CA-NEWS (UZ) - Президенты Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон посетили мавзолей Амира Темура. Были прочитаны суры из Корана в память о Сахирбкиране, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

Как известно, Амир Темур завоевал десятки стран в нашем регионе и создал огромную империю. В ее составе вошли и соседние страны, в том числе территория современного Таджикистана. Поэтому личность Сахибкирана является неотъемлемой частью общей истории наших народов.

Гостям было рассказано о жизни Амира Темура, строительстве данного мавзолея.

Президент Таджикистана отметил, что узнал много нового об Амире Темуре и истории государства Темуридов.

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