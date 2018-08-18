Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон побывали в музее "Афросиаб"

CA-NEWS (TJ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон 18 августа побывали в музее "Афросиаб". Афросиаб был древней крепостью, процветавшей до монгольского ига. В музее хранятся экспонаты, рассказывающие об истории городища с середины первого тысячелетия до нашей эры до XIII века.

Эмомали Рахмону было рассказано об истории крепости Афросиаб и экспонатах музея, древнем прошлом Самарканда.