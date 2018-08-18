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  18 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Главы Таджикистана и Узбекистана посетили комплекс Регистан

CA-NEWS (UZ) - Президенты Узбекистана и Таджикистана 18 августа посетили исторический комплекс Регистан в Самарканде, сообщила пресс-служба главы РУз.

Гостям рассказали об истории трех величественных сооружений ансамбля - медресе Мирзо Улугбека, Шердора и Тиллакори, проведенной здесь работе в годы независимости. Архитектурные традиции Узбекистана, сохранность древних памятников, отделка купола Тиллакори произвели большое впечатление на Эмомали Рахмона.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон сфотографировались на память на площади Регистан.

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