Эмомали Рахмон отбыл в Таджикистан

CA-NEWS (TJ) - Государственный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистана завершился вечером, 18 августа.

В международном аэропорту "Самарканд" его проводил президент Шавкат Мирзиёев.

Важнейшими результатами визита стали достигнутый уровень стратегического партнерства в отношениях между Узбекистаном и Таджикистаном, подписание 27 документов по различным сферам и торговых договоров, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.