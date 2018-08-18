Эмомали Рахмон отбыл в Таджикистан
- Таджикистан, политика
- 17:40, 18 августа 2018
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CA-NEWS (TJ) - Государственный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистана завершился вечером, 18 августа.
В международном аэропорту "Самарканд" его проводил президент Шавкат Мирзиёев.
Важнейшими результатами визита стали достигнутый уровень стратегического партнерства в отношениях между Узбекистаном и Таджикистаном, подписание 27 документов по различным сферам и торговых договоров, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.
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