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  18 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан

CA-NEWS (CA) - Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан умер в возрасте 80 лет в кругу близких в субботу, 18 августа, утром после непродолжительной болезни. Об этом сообщила его семья и Kofi Annan Foundation в Twitter.

Семья Аннана просит не беспокоить их на период траура. Где будет похоронен бывший генсек, а также когда состоится церемония прощания, семья и фонд сообщат позднее.

«Сегодня мы скорбим о потере великого человека, лидера и провидца — бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана. Достойно прожитая жизнь. Жизнь, которую стоит отметить», — написала Международная организация по миграции ООН.​

Кофи Аннан родился 8 апреля 1938 года в английской колонии Золотой Берег (позже была преобразована в независимое государство Гана) в семье вождя племени фанти и губернатора одной из местных провинций. Первое образование он получил в своем родном городе Кумаси, позже — в колледже Макалестера в Сент-Поле (штат Миннесота, США), где выучился на бакалавра экономики. В начале 1960-х учился в Институте международных исследований в Женеве и в Массачусетском институте в США.

Пост генерального секретаря ООН Аннан занял в 1997 году и побыл на нем два срока подряд — до 31 декабря 2006 года. За это время он провел множество реформ, которые были направлены на сокращение административных расходов международной организации. Он был противником военных действий американской коалиции в 2003 году в Ираке и настаивал на том, что оснований для проведения операции нет. Был посредником множества других международных кризисов.

В 2001 году ему присудили Нобелевскую премию мира «за вклад в обеспечение более эффективной Организации и более прочного мира во всем мире».​ В последние годы жизни Кофи Аннан работал в Швейцарии и возглавлял фонд своего имени, который оказывал консультационные услуги для государств с целью повышения качества управления.

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