В Польше перевернулся автобус с украинскими туристами

CA-NEWS (CA) - Пассажирский автобус, который следовал по маршруту Львов — Вена, перевернулся в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши. Об этом сообщает местный телеканал tvn24.

Инцидент произошел на национальной дороге № 28 между городами Санок и Пшемысль. Водитель не справился с крутым поворотом, в результате автобус скатился с дороги и упал со склона, перевернувшись на крышу. Автобус имел украинскую регистрацию.

В салоне автобуса находились 54 человека. Все они были гражданами Украины. Трое человек погибли, остальные были госпитализированы с травмами различной степени в Пшемысль, Леско и Санок. У пострадавших диагностировали переломы, травмы позвоночника и внутренних органов, как минимум у девяти из них серьезные травмы. Им оказывается медицинская помощь.

Местные польские СМИ указывают, что место, где перевернулся автобус, называется «смертельным изгибом», поскольку тут происходит множество аварий.

В украинском МИДе подтвердили данные о погибших и пострадавших украинцах в результате аварии в Польше. Заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич уточнил в разговоре с агентством УНН, что инцидент произошел накануне, 17 августа, в 23:00 по местному времени. Дипломат отметил, что на место происшествия уже выехал украинский консул.