Узбекистан и Венгрия признаны странами с высоким уровнем уважения к пожилым людям

CA-NEWS (UZ) - Согласно итогам исследования Orb Media Узбекистан и Венгрия признаны странами с высоким уровнем уважения к пожилым людям, сообщают сегодня местные СМИ.

В опросе приняли участие более 150 тыс. человек в 101 стране.

Исследования, проведенные для определения уровня уважения к пожилым людям, показали, что Узбекистан и Венгрия являются лидерами среди стран, где наиболее уважают пожилых людей, передает AgeWell.

Orb Media собрала данные по опросу более чем 150 000 человек в 101 стране для определения уровня уважения к пожилым людям. С точки зрения уважения к пожилым людям, Узбекистан и Венгрия возглавляют эти страны. Турция, Румыния, Казахстан и Пакистан заняли последующие места.

Страны с самым низким уровнем уважения к пожилым людям - это Украина, Албания и Япония.

Сегодня 8,3% населения мира составляют пожилые люди. К 2050 году этот показатель, как ожидается, достигнет 15,8 процента.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 60 процентов пожилых людей в 57 странах сообщают о низком уровне уважения к пожилым людям. В этих странах пожилые люди часто оказываются неэффективными и считаются лишними для сообщества и семей. Мудрость и опыт пожилых людей не признаются во многих странах.

Некоторые исследования показали, что установление позитивных отношений между молодыми людьми и престарелыми может снизить негатив «неуважительности» пожилого возраста.