Узбекистан и Кыргызстан увеличат число авиарейсов

CA-NEWS (UZ) - Авиационные власти Узбекистана и Кыргызстана договорились увеличить частоту полетов между Ташкентом и Бишкеком и открыть сообщение между Ташкентом и Ошем, сообщила Газета.uz.



17 августа в Ташкенте прошли переговоры между авиационными властями Узбекистана и Кыргызстана с участием представителей Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» и кыргызских Air Manas и Avia Traffic Company.

Стороны договорились увеличить частоту полетов по маршруту Ташкент-Бишкек-Ташкент до четырех рейсов в неделю, а также открыть сообщение по маршруту Ош-Ташкент-Ош с частотой один рейс в неделю с кыргызской стороны.

Кроме того, достигнута договоренность при наличии пассажиропотока начать осуществлять чартерные рейсы по маршрутам Ташкент-Тамчы (Иссык-куль)-Ташкент, Бишкек-Самарканд-Бишкек и Ош-Самарканд-Ош.