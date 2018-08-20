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  20 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан обыграл Таиланд и вышел в 1/8 финала Азиады

CA-NEWS (UZ) - Олимпийская сборная Узбекистана 19 августа провела заключительный матч группового этапа в рамках футбольного турнира Азиатских игр.

В третьем туре команда Узбекистана играла против сверстников из Таиланда. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу узбекистанцев. Автором единственного гола на 17-й минуте игры стал Забихилло Уринбаев.

В результате сборная Узбекистан набрал 9 очков и обеспечила себе участие выход в четвертьфинале турнира с первого места вместе с Бангладешом, заработавшим 4 балла. Таиланд (2) и Катар (1) завершили участие на Азиатских играх.

23 августа пройдут встречи 1/8 финала Азиатских игр. Сборная Узбекистана сыграет против команды, занявшей третье место в одной из трех групп — «А», «С» или «D».
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