В Ташкенте начали тестировать бесплатный Wi-Fi на улице

- Узбекистан, общество
- 9:47, 20 августа 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте начинают тестировать бесплатный Wi-Fi на улице, сообщили в Общественном совете при хокимияте.
Проект реализуется компанией Innovo.Tech при поддержке отдела развития туризма городского хокимията и совета.
Все траты — из собственных средств компании. Финансировать проект планируется за счёт продажи рекламы.
Сейчас устанавливается необходимое оборудование на улице Сайилгох («Бродвей»).
Если эксперимент окажется успешным, бесплатный Wi-Fi может появиться в других общественных пространствах столицы — от площадей и рынков до парков. Проект получил название TasNet.uz.
С его помощью можно установить системы Wi-Fi в кафе, ресторанах и отелях на базе передового оборудования американской компании Ubiquity, включая систему идентификации пользователей по новым требованиям законодательства, которые были приняты в июле.