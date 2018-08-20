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  20 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте начали тестировать бесплатный Wi-Fi на улице

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте начинают тестировать бесплатный Wi-Fi на улице, сообщили в Общественном совете при хокимияте.

Проект реализуется компанией Innovo.Tech при поддержке отдела развития туризма городского хокимията и совета.

Все траты — из собственных средств компании. Финансировать проект планируется за счёт продажи рекламы.

Сейчас устанавливается необходимое оборудование на улице Сайилгох («Бродвей»).

Если эксперимент окажется успешным, бесплатный Wi-Fi может появиться в других общественных пространствах столицы — от площадей и рынков до парков. Проект получил название TasNet.uz.

С его помощью можно установить системы Wi-Fi в кафе, ресторанах и отелях на базе передового оборудования американской компании Ubiquity, включая систему идентификации пользователей по новым требованиям законодательства, которые были приняты в июле.

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