Пограничники Узбекистана и Таджикистана отразили вторжение условных террористов

CA-NEWS (UZ) - Пограничники Узбекистана и Таджикистана провели тактико-специальные учения, сообщили местные СМИ.

Важная особенность учений – совместно, условное вооруженное вторжение военнослужащие отражают впервые. Да и подобные учения за всю историю независимости двух государств еще не проводились. О том, как это было, в репортаже, подготовленном с места события.