Пограничники Узбекистана и Таджикистана отразили вторжение условных террористов
- Узбекистан, общество
- 9:22, 20 августа 2018
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CA-NEWS (UZ) - Пограничники Узбекистана и Таджикистана провели тактико-специальные учения, сообщили местные СМИ.
Важная особенность учений – совместно, условное вооруженное вторжение военнослужащие отражают впервые. Да и подобные учения за всю историю независимости двух государств еще не проводились. О том, как это было, в репортаже, подготовленном с места события.
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