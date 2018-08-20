В Узбекистане новый учебный год начнется с 5 сентября
- Узбекистан, общество
- 10:03, 20 августа 2018
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CA-NEWS (UZ) - В общеобразовательных школах новый учебный год начнется с 5 сентября.
Согласно указу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, с 31 августа по 4 сентября текущего года предусмотрены выходные дни в связи с празднованием Дня независимости.
«В целях полноценного использования этой возможности для наших школьных учителей новый учебный год начнется с 5 сентября», - отметил министр народного образования РУз Шерзод Шерматов на своей странице в Facebook.
Как отметил министр, это создаст дополнительные возможности для родителей, у которых есть дети школьного возраста. Они смогут отдохнуть и в свою очередь это позитивно повлияет на развитие внутреннего туризма.
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