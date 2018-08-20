В Узбекистане новый учебный год начнется с 5 сентября

CA-NEWS (UZ) - В общеобразовательных школах новый учебный год начнется с 5 сентября.

Согласно указу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, с 31 августа по 4 сентября текущего года предусмотрены выходные дни в связи с празднованием Дня независимости.

«В целях полноценного использования этой возможности для наших школьных учителей новый учебный год начнется с 5 сентября», - отметил министр народного образования РУз Шерзод Шерматов на своей странице в Facebook.

Как отметил министр, это создаст дополнительные возможности для родителей, у которых есть дети школьного возраста. Они смогут отдохнуть и в свою очередь это позитивно повлияет на развитие внутреннего туризма.