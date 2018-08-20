В первый день Узбекистан завоевал три медали Азиатских игр
- Узбекистан, спорт
- 11:17, 20 августа 2018
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CA-NEWS (UZ) - 19 августа прошли соревнования первого дня Азиатских игр, где спортсмены сборной Узбекистана смогли отличиться и завоевать медали различного достоинства.
Как сообщает пресс-служба НОК Узбекистана, борцы вольного стиля стали победителями и призерами Азиатских игр, тем самым пополнив копилку сборной Узбекистана тремя медалями.
Бронзовыми призерами стали вольники Сирожиддин Хасанов в категории -65 кг и Магомед Ибрагимов в категории -97 кг.
Первую медаль золотого отлива спортивной делегации принес Бекзод Абдурахманов в категории -74 кг.
На данный момент, имея в активе 3 медали – 1 золото и 2 бронзы сборная Узбекистана находится на восьмом месте среди 45 стран-участниц.
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