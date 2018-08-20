РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В конгрессе США предложили отменить пошлины на товары из Монголии

CA-NEWS (MNG) - Законопроект о введении беспошлинного режима на определенные товары из Монголии внесен в Конгресс США 18 августа, сообщили российские СМИ.

Автор инициативы — депутат от Республиканской партии Тед Йохо. Согласно его идее, следует отменить пошлины на импорт монгольского сырья для текстильных изделий, в особенности редкого и дорогого сорта шерсти — кашемира, который сейчас поступает в США в основном из Китая.

Авторы законопроекта видят в таком решении не только экономическую, но и внешнеполитическую выгоду. По их мнению, отмена пошлин снизит зависимость Монголии от Китая и защитит эту страну от «колоссального влияния своих соседей, превосходящих её по территории и численности населения», — то есть того же Китая и России, а также поможет ей в развитии демократии и сохранении суверенитета.

Напомним, что Монголия — давний экономический и политический партнер как России, так и Китая. В последнее время эта страна также вызывает все больший интерес на Западе.

print
  • Узбекистан и Венгрия признаны странами с высоким уровнем уважения к пожилым людям
  • Узбекистан и Кыргызстан увеличат число авиарейсов
  • В Самарканде полиция второй месяц учится разгонять протестующих
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×