В конгрессе США предложили отменить пошлины на товары из Монголии

CA-NEWS (MNG) - Законопроект о введении беспошлинного режима на определенные товары из Монголии внесен в Конгресс США 18 августа, сообщили российские СМИ.

Автор инициативы — депутат от Республиканской партии Тед Йохо. Согласно его идее, следует отменить пошлины на импорт монгольского сырья для текстильных изделий, в особенности редкого и дорогого сорта шерсти — кашемира, который сейчас поступает в США в основном из Китая.

Авторы законопроекта видят в таком решении не только экономическую, но и внешнеполитическую выгоду. По их мнению, отмена пошлин снизит зависимость Монголии от Китая и защитит эту страну от «колоссального влияния своих соседей, превосходящих её по территории и численности населения», — то есть того же Китая и России, а также поможет ей в развитии демократии и сохранении суверенитета.

Напомним, что Монголия — давний экономический и политический партнер как России, так и Китая. В последнее время эта страна также вызывает все больший интерес на Западе.