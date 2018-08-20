Зарплата водителей автобусов в Астане может превысить $1 тыс.

CA-NEWS (KZ) - Заработная плата водителей автобусов Астаны может быть увеличена вдвое.

Как сообщает пресс-служба акимата города, в столице благодаря вводу транспортных карт удалось вывести из тени доходы от проезда в общественном транспорте. На сегодняшний день порядка 90% пользователей столичных автобусов перешли на электронные карты оплаты проезда. При этом в ближайший месяц этот показатель в «Astana LRT» намерены довести до 95-98%. Перевозчики не исключают, что в скором времени за счет этого увеличится количество автобусов на дорогах.

«Если так же будут выделяться субсидии, на этом же уровне будем зарабатывать, как сейчас, то до конца года у нас в планах приобрести еще новые автобусы. Порядка 20-25 автобусов. В планах у нас приобрести те же автобусы «Ивеко», есть усовершенствованные автобусы «Урбан вейв», – сказал руководитель автопарка №3 Бауржан Тлеубергенов.

Кроме того, одной из мер по улучшению ситуации на дорогах станет работа над дисциплиной водителей. При этом решающую роль в этом вопросе сыграют пассажиры. В случае, если маршрут водителя будет ходить строго по графику, при этом шофер не будет нарушать правила дорожного движения, а от пассажиров будут отсутствовать жалобы, его зарплата будет увеличена вдвое.

«У водителя сегодня оклад 200 тысяч ($555), он – фиксированный. И если он отработал от 15 до 18 полных смен, он этот оклад однозначно получит, за минусом пенсионных отчислений, налогов. Плюс у него заложено сверху еще 200 тысяч, которые могут быть начислены в виде бонусов, если нет нарушений по финансово-трудовой дисциплине, не было ДТП. Предусмотрено премирование за работу на удлиненном автобусе в размере 50% к доплате. Таким образом, вместе с фиксированным окладом заработная плата может быть 400 тысяч тенге ($1110) в месяц», – сказал Б.Тлеубергенов.

С 21 июля в Астане перешли на дифференцированную оплату проезда в общественном транспорте. Так, за наличный расчет цена была увеличена в два раза, но оплата проезда транспортной картой осталась прежней.