В Нигерии боевики убили 19 человек

CA-NEWS (CA) - По меньшей мере 19 человек были убиты в результате нападения группы боевиков на деревню Майлари на северо-востоке Нигерии 19 августа, рассказал пострадавший от нападения, передает Reuters.

По словам оставшегося в живых, Абачу Умара, боевики напали на деревню Майлари в районе Гузамала около 2 часов утра. При этом он не может утверждать принадлежит ли эта группировка Боко Харам (радикальная нигерийская исламистская организация) или ИГ (Исламское государство).

Умар рассказал, что он подсчитал 19 жертв среди которых оказался и его младший брат.

Группа боевиков была замечена вокруг деревни за три дня до их нападения, рассказал Умар. Местные жители предупредили правительственные войска, дислоцированные в близлежащем городе Гудумбали, но никаких действий не было предпринято, отмечает он.

Умар также рассказал, что сотни людей из деревень в этом районе бежали в лагерь для беженцев в Монгуно.