С начала года 36 жителей Хатлонской области отправлены за решетку по обвинению в экстремизме

CA-NEWS (TJ) - С начала этого года 36 жителей Хатлонской области были арестованы и отправлены за решетку по обвинению в присоединении к запрещенным и террористическим группировкам. В силовых структурах Хатлона 19 августа Радио Озоди сообщили, что часть из них были задержаны на территории, другие – за пределами страны.

Генерал Абдуваххоб Искандарзода, сотрудник УМВД по Хатлону, ранее также сообщил на одном из заседаний правоохранительных структур, что среди задержанных есть последователи «Исламского государства».

По его словам, свыше 730 других жителей области находятся в международном розыске по подозрению в связях с запрещенными партиями и движениями, в том числе «Талибан».

Правоохранители южного Таджикистана отмечают, что вместе с тем за истекший период значительно сократилось количество совершенных преступлений экстремистского и террористического характера. Генерал Искандарзода считает, что такая тенденция связана с проведением профилактических работ среди населения и разгромом «Исламского государства» на Ближнем Востоке.

«За этот же период прошлого года в области было зарегистрировано свыше 250 преступлений экстремистского и террористического характера. В этом году таких фактов 200», - сказал он.

По словам генерала, в первом полугодии 2018 года в Таджикистан добровольно вернулись 16 членов запрещенных группировок, в том числе «Группы 24». Среди них – активист этой группы Файзуллоджон Сафаров, житель Яванского района, который раскаялся и был амнистирован.

Молодой человек начал свою профессиональную деятельность в 2012 году с работы в отделе образования Яванского района, но после уехал в Россию, где присоединился к «Группе 24». Теперь он хочет восстановиться на своей прежней работе и вести профилактические работы с молодежью по предотвращению их вступления в запрещенные группы и движения.

Амирбек Темур, председатель Яванского района, поприветствовал возвращение Файзуллоджона Сафарова, и отметил: для восстановления на прежнем месте работы ему необходимо пройти несколько конкурсных этапов.

Рустам Сафар, местный эксперт, считает, что власти должны как можно скорее создать рабочие места, чтобы молодежь имела возможность работать внутри страны. «Если будут созданы хорошие условия для работы, их не так-то легко завербовать в запрещенные группировки. Трудовых мигрантов, которые находятся вдали от родины в постоянном поиске заработка, легче завербовать, пообещав денежное вознаграждение, прочистив мозги или припугнув», - уверен он.