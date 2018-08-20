Казахстанский шпажист посвятил первую золотую медаль, выигранную на Азиатских играх, погибшему фигуристу Денису Тену

CA-NEWS (KZ) - Казахстанский шпажист Дмитрий Алексанин посвятил золотую медаль, выигранную на Азиатских играх, погибшему фигуристу Денису Тену.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, в финале спортсмену противостоял бронзовый призер Олимпиады в Лондоне, а также четырехкратный чемпион Азиатских игр Джунг Джинсун из Южной Кореи.

Алексанин ко второму периоду заметно уступал сопернику. Однако во втором успешно провел несколько атак, «вытащив» встречу. В начале третьего периода казахстанец вел в один укол. В итоге ему удалось оформить победу со счетом 15:12.

В финале он встретился с еще одним представителем Южной Кореи, олимпийским чемпионом Рио-2016 Пак Сан Ен и одержал очередную победу, завоевав золотую медаль.

«Такая гибель ужасная. Слов нет. Посвящаю победу Денису Тену, безусловно, и всему Казахстану», - сказал Д.Алексанин после выступления.

Д.Тен погиб в июле в Алматы в результате нападения на него парней, пытавшихся украсть зеркала его автомобиля. Получив ножевые ранения, он был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался.