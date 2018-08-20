СМИ опубликовали видео тоста и танца Путина на свадьбе главы МИД Австрии

CA-NEWS (CA) - Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео со свадьбы министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на которую был приглашен президент России Владимир Путин.

На кадрах можно увидеть, как Путин танцует с Кнайсль и поздравляет молодоженов. Тост Владимир Путин произнес на немецком языке. Он отметил, что много лет назад Кнайсль стала его первым другом в Австрии, с которой он до сих пор поддерживает хорошие отношения. Глава государства рассказал об интересе Кнайсль к России и российской истории, которую она изучала и продолжает изучать, отмечает РБК.

Российский лидер подарил Кнайсль тульский самовар, картину и старинную масловыжималку.

Помимо президента России свадьбу посетили также генеральный секретарь нефтяного картеля ОПЕК Мохаммед Баркиндо и премьер-министр Австрии Себастьян Курц, с которым Путин во время торжества провел краткие переговоры.

Владимир Путин покинул мероприятие спустя час, после чего отправился на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.