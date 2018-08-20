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  20 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Стало известно, что получат победители ралли «Амуль-Хазар», в котором примет участие президент Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Стало известно, что подарят победителям международного ралли «Амуль-Хазар».

Как сообщают туркменские СМИ, на заседании кабмина 17 августа президенту Гурбангулы Бердымухамедову были продемонстрированы образцы подарочных комплектов для участников ралли, в том числе продукция отечественных текстильных предприятий.

Победителям соревнований будут вручены туркменские национальные костюмы, а также символ V Азиатских игр – образ алабая Вепалы.

В соревнованиях примет участие и сам глава государства. Он проводит тренировки на песках пустыни Каракумы.

Туркменский лидер вместе с сыном Сердаром Бердымухамедовым переконструировал гоночную машину по собственным чертежам и усилил мощность ее двигателя. На автомобиле изображены туркменская природа, символика международного авторалли «Амуль-Хазар 2018».

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