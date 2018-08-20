РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На севере Таджикистана водитель сбил насмерть спящего на обочине мужчину

CA-NEWS (TJ) - Два пешехода погибли в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших накануне на автодорогах Таджикистана, сообщает «Авеста».

Так, 17 августа, примерно в 23 часа ночи, водитель автомашины Тойота-Кемри», 33-летний житель города Канибадама на территории сельского джамоата Хистеварз Б.Гафуровского района совершил наезд на спящего на обочине дороги 52-летнего местного жителя.

В результате пешеход, гражданин Абдусалом Муминов, 1966 г.р., скончался от полученных травм на месте происшествия.

В другом случае водитель автомашины «ГАЗ-3110», 48-летний житель Варзобского района, двигаясь по автодороге Душанбе-Худжанд, на территории Варзоба сбил 15-летнего жителя города Душанбе, ученика столичного лицея «Рахнамо».

В результате подросток скончался от полученных травм в больнице, куда он был доставлен.

print
  • В Самарканде полиция второй месяц учится разгонять протестующих
  • Узбекистан и Кыргызстан увеличат число авиарейсов
  • Узбекистан и Венгрия признаны странами с высоким уровнем уважения к пожилым людям
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×