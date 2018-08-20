На севере Таджикистана водитель сбил насмерть спящего на обочине мужчину

CA-NEWS (TJ) - Два пешехода погибли в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших накануне на автодорогах Таджикистана, сообщает «Авеста».

Так, 17 августа, примерно в 23 часа ночи, водитель автомашины Тойота-Кемри», 33-летний житель города Канибадама на территории сельского джамоата Хистеварз Б.Гафуровского района совершил наезд на спящего на обочине дороги 52-летнего местного жителя.

В результате пешеход, гражданин Абдусалом Муминов, 1966 г.р., скончался от полученных травм на месте происшествия.

В другом случае водитель автомашины «ГАЗ-3110», 48-летний житель Варзобского района, двигаясь по автодороге Душанбе-Худжанд, на территории Варзоба сбил 15-летнего жителя города Душанбе, ученика столичного лицея «Рахнамо».

В результате подросток скончался от полученных травм в больнице, куда он был доставлен.