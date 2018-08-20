Казахстан и Узбекистан договорились о снижении скопления автотранспорта на границе

CA-NEWS (KZ) - Казахстан и Узбекистан договорились о снижении скопления автотранспорта на границе.

Как сообщает Комитет государственных доходов Министерства финансов РК, 1-7 августа перед въездом в пункт пропуска «Б.Конысбаева», расположенном на казахстанско-узбекской границе, со стороны Казахстана увеличилось скопление грузового автотранспорта до 315 единиц. Причиной тому является значительное увеличение грузопотока прибывающих в направлении Узбекистана автотранспортных средств из дальнего и ближнего зарубежья через транзитный коридор РК.

7 августа для решения вопросов скопления машин ведомство направило письма в адрес Таможенной службы РУз, в связи с чем за последнюю неделю узбекская сторона увеличила пропуск автотранспорта до 160 единиц.

18 августа председатель комитета Ардак Тенгебаев выехал с рабочим визитом в Туркестанскую область для выяснения ситуации на месте. В рамках встречи с председателем Государственного таможенного комитета Узбекистана Мураджаном Азимовым достигнуто соглашение о снижении скопления автотранспортных средств на КПП до 60 единиц.