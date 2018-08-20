О чем говорили Путин и Меркель в ходе встречи в Германии

CA-NEWS (CA) - В резиденции Мезеберг, расположенной под Берлином состоялись российско-германские переговоры с участием Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, передает пресс-служба президента России.

Переговоры продолжались три с половиной часа. СМИ сообщают, что два лидера продолжительное время общались с глазу на глаз, уединившись в парке. По итогам встречи Путин и Меркель не давали пресс-конференции. Они выступили перед журналистами перед ее началом, пообещав обсудить на переговорах как двухсторонние отношения, так и Сирию, Иран и украинский конфликт.

«В контексте Украины мы поговорим о газовом транзите. Я считаю, что даже после запуска «Северного потока-2» Украина должна играть свою роль в газовом транзите в Европу. Я очень довольна, что нам удалось начать переговорный процесс по этой тематике вместе с Европейским союзом», - отметила Ангела Меркель в своем выступлении.

«Важная тема, конечно, Сирия. Нам, конечно, надо в первую очередь избежать гуманитарной катастрофы вокруг и в этой стране. Мы, конечно, поговорим об Иране. Мы хотим сохранить соглашение СВПД, но мы с озабоченностью следим за деятельностью Ирана, будь это ракетная программа, региональная политика. Ситуация в Сирии, и здесь мы тоже продолжим те беседы, которые уже вели с министром иностранных дел Лавровым летом этого года. Конечно, мы поговорим и по актуальным вопросам прав человека, и о наших двусторонних отношениях. У нас есть перекрёстные годы, сейчас у нас год регионально-муниципальных партнёрств. В октябре у нас состоится очередное заседание «Петербургского диалога». И я очень надеюсь, что там получится хороший обмен между нашими гражданскими обществами», - приводит сайт Кремля текст выступления канцлера Германии.

«Отмечу, что Россия придаёт большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с Германией в политической, экономической да и в других сферах. Исхожу из того, что мы обсудим состояние и перспективы торгово-экономических связей. Вместе с германскими партнёрами работаем над проектом нового магистрального газопровода «Северный поток-2». Его реализация позволит усовершенствовать европейскую газотранспортную систему, диверсифицировать маршруты поставок и минимизировать транзитные риски, а главное, удовлетворить растущий спрос экономики Европы на энергоресурсы. Что касается международной повестки дня, то госпожа федеральный канцлер только что сказала. Конечно, мы поговорим по всем интересующим нас вопросам», - в свою очередь сказал Путин.