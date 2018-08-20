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  20 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Денежные переводы из Кыргызстана в Казахстан выросли на 77%

CA-NEWS (KZ) - Объем денежных переводов из Кыргызстана в Казахстан выросли на 77%.

По данным аналитического портала ranking.kz, средства, полученные гражданами республики из-за рубежа через системы денежных переводов за январь-июнь 2018 года, составили 147,5 млрд тенге ($410 млн). Это на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Темпы годового роста уменьшаются. Так, в 2016 году (январь-июнь) рост был в 2,2 раза, в 2017 (январь-июнь) - на 20,4%.

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Больше всего денег было отправлено из России - 71,2 млрд тенге ($197,8 млн), что на 7,5% меньше, чем за январь-июнь прошлого года. Доля РФ упала с 57,7% до 48,3%.

Следом идет Южная Корея - 22,9 млрд тенге ($63,6 млн), рост в 2,3 раза. Доля республики выросла с 7,4% до 15,5%.

Замыкает тройку лидеров Кыргызстан - 13,3 млрд тенге ($36,94 млн), рост на 77,4%. Доля страны выросла с 5,6% до 9,9%.

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