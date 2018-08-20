В Душанбе работник АЗС тяжело ранил кассира при попытке ограбить кассу

CA-NEWS (TJ) - Сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в покушении на убийство задержан житель Кубодиёнского района Хатлонской области, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Таджикистана. 19-летний житель Кубодиена, работник одной из автозаправочных станций в Душанбе, пытался ограбить кассира этого же АЗС.

17 августа, примерно в 4 часа утра злоумышленник проник в кассовое помещение АЗС, где находился 25-летний житель Фархорского района – кассир данной автозаправочной станции. С целью завладения денежной суммой молодой человек нанес кассиру 5 ножевых ранений и скрылся с места преступления, но вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Получивший тяжелые ранения кассир автозаправочной станции был госпитализирован.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ведется следствие, отмечается в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.