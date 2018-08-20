Полиция Алматы отказывается от служебных машин в пользу пешего патрулирования

CA-NEWS (KZ) - Пресекать и раскрывать преступления, совершаемые в спальных районах Алматы, полиция намерена пешим патрулированием.

Как сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел южной столицы Казахстана, всего в пешем патрулировании на сегодняшний день задействованы порядка 1,5 тыс. сотрудников ОВД, включая военнослужащих Национальной гвардии. Разработаны 660 маршрутов патрулирования. Наряды несут службу в две смены.

«В ходе патрулирования они обращают внимание на любые противоправные действия, на подозрительных людей, «крутящихся» у припаркованных машин, в подъездах и во дворах, проверяют документы, в случае их отсутствия, доставляют в районное управление внутренних дел. 16 августа пешими патрулями по горячим следам были раскрыты 14 преступлений. Всего в органы внутренних дел доставлены 600 человек. В приемник-распределитель водворено 29 человек, 18 из них оказались иностранными гражданами, находившимися в нашей стране с грубым нарушением миграционного законодательства. Кроме того, в ходе несения службы этими нарядами выявлено свыше 700 административных правонарушений, в их числе распитие спиртных напитков в общественном месте, мелкое хулиганство, приставание в общественных местах и другое», - рассказала официальный представитель ДВД города Салтанат Азирбек.