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  20 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Афганистане около 100 военных пропали без вести после атаки талибов

CA-NEWS (CA) - Боевики радикального движения «Талибан» вечером 18 августа захватили район Бильчираг в южной части афганской провинции Фарьяб. Также нет данных о местонахождении около 100 афганских военнослужащих, сообщает телеканал Tolo News.

Талибы захватили военную базу в провинции Фарьяб, которая расположена на северо-западе страны. В ходе атаки боевиков на базу погибли по меньшей мере 17 военнослужащих армии Афганистана, ещё 12 получили ранения. Судьба почти сотни военнослужащих, которые также находились на базе, остается неизвестной. Их могли захватить в план талибы, отмечается в статье.

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