Туркменистан будет 3 дня праздновать Курбан байрам

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил 22-23-24 августа днями празднования Курбан байрамы и, соответственно, нерабочими.

Согласно указу, он поручил организовать в праздничные дни дежурства в хякимликах городов и этрапов, министерствах и ведомствах, а также провести торжества согласно национальным традициям.