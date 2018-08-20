Туркменистан будет 3 дня праздновать Курбан байрам
- Туркменистан, общество
- 11:06, 20 августа 2018
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CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил 22-23-24 августа днями празднования Курбан байрамы и, соответственно, нерабочими.
Согласно указу, он поручил организовать в праздничные дни дежурства в хякимликах городов и этрапов, министерствах и ведомствах, а также провести торжества согласно национальным традициям.
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